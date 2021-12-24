الخارجية تكشف تفاصيل توقيف مواطن أمريكي .. وتتهم “CNN” بعدم مراعاة الحيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها مما نشرته ”سي أن أن“، بشأن ”اختطاف“ مواطن أمريكي جنوبي البلاد .. متهمة الشبكة الأمريكية بـ“عدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر“.

وعبرت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك “عن استغرابها لقيام قناة CNN الإخبارية بنشرها لمغالطات ومعلومات غير دقيقة .. حول إيقاف المواطن الأمريكي “فرناندو إسبينوزا” وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر“.

وانتهاء صلاحية التأشيرة

وأكدت الخارجية أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس وانتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له“.

وتابعت ”تم إيقافه في الجنوب من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات .. وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة، بالرغم من تنبيهه عدة مرات“.

الاتصال بالسفارة

وبينت أن ”المواطن الأمريكي موقوف لدى السلطات الليبية المختصة وتم تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا منذ أسبوعين .. وقامت السفارة بالاتصال بأسرته، كما تم تمكينه من الاتصال بالسفارة الأمريكية وكذلك والدته للاطمئنان عنه“.

وأكدت الوزارة أنه ”نظرا لعدم حصول إسبينوزا على لقاح ضد فيروس كورونا، تأخرت عملية ترحيله إلى بلده“.

وأشارت إلى أنه ”وفي هذا الخصوص، قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى .. إلا أن الوزيرة تدخلت شخصيا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الأسبوع القادم؛ حفاظا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة واحتراما لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف“.

القصة

واختفى فرناندو إسبينوزا – وهو مدرس أمريكي يبلغ من العمر 29 عاما وأحد أفراد طاقم الغواصات التابعة للبحرية الأمريكية سابقا- في ليبيا .. في 9 نوفمبر الماضي، بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية في طرابلس، وفق تقرير ”سي أن أن“.

وبحسب التقرير ”اعتقل إسبينوزا عند عودته من رحلة إلى واحة صحراوية، وتوقفت الرسائل المتكررة التي كان يرسلها إلى والدته“.