البعثة الأممية لدى ليبيا تهنئ الليبيين بعيد الاستقلال

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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قيادة وشعب ليبيا في الذكرى السبعين لاستقلال بلدهم. وذلك بحسب بيان نشرته اليوم الجمعة عبر صفحتها بالفيسبوك

واوضحت البعثة أن الذكرى السنوية تأتي في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودًا لتحقيق انتقال سلمي. من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وتابعت “وإذ تشارك البعثة الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، فإنها تُثني على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار”.

ودعت البعثة كافة الليبيين على مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية. وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.

يصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى ال 70 لإستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبين ضد ايطاليا. منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال.: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة. الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

في حين تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي. حتى عام 1963.ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

ويصادف اليوم ايضا الرابع والعشرين من ديسمبر موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. والذي كانت خارطة الطريق واعضاء لجنة الحوار في جنيف قد صادقوا عليه كموعد نهائي لإجراءالانتخابات

لكن عراقيل عدة وقفت امام هذا التاريخ منها القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية. وجديلة وجود الدستور وايضا ترشح نجل القذافي سيف الإسلام.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات حددت نهاية يناير القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.