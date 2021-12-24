إنفوغرافيك| تعرف على مقترح إحياء ليبيا بتعديل السّلطة التّنفيذيّة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
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الإصرار على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة
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إزاحة التّرتيبات الزمنيّة بفارق 17 يومًا
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انتهاء ولاية الرئاسي والحكومة يوم 24 ديسمبر
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وقف محاولات المُماطلة وتشكيل أجسام جديدة
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إيقاف تصرّفات الكبير في الأموال
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يقتصر الصّرف على ضروريّات الحياة
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استمرار بوجناح في تسيير أعمال الحكومة باشتراط:
التّوقيع مزدوجًا مع حسين القطراني على القرارات السّيّاديّة
إيقاف أوجه تضارب المصالح بسبّب ترشّح الدبيبة
تغيير وزير الداخلية
إقالة كافّة وزراء الدّولة
تسليم الإعلام للدولة بجميع أذرعه إلى لجنة مستقلّة