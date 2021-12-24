إنفوغرافيك| تعرف على مقترح إحياء ليبيا بتعديل السّلطة التّنفيذيّة

24 ديسمبر، 2021 8:19 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
  • الإصرار على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة
  • إزاحة التّرتيبات الزمنيّة بفارق 17 يومًا
  • انتهاء ولاية الرئاسي والحكومة يوم 24 ديسمبر
  • وقف محاولات المُماطلة وتشكيل أجسام جديدة
  • إيقاف تصرّفات الكبير في الأموال
  • يقتصر الصّرف على ضروريّات الحياة
  • استمرار بوجناح في تسيير أعمال الحكومة باشتراط:
التّوقيع مزدوجًا مع حسين القطراني على القرارات السّيّاديّة
إيقاف أوجه تضارب المصالح بسبّب ترشّح الدبيبة
تغيير وزير الداخلية
إقالة كافّة وزراء الدّولة
تسليم الإعلام للدولة بجميع أذرعه إلى لجنة مستقلّة
24 ديسمبر، 2021 8:19 م
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