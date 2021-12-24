طبرق تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية
أخبار ليبيا 24 – خاص
أصدر أهالي طبرق اليوم بياناً بميدان الشهداء وهم يتابعون الأحداث المتسارعة من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية من 24 ديسمبر إلى 24 يناير .
وأعلن الأهالي في بيانهم، الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 عليه نسخة منه، إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة الحالية .. ويقتصر عمل البرلمان فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات في 24 يناير .
وأكد البيان على حق الشعب الليبي العظيم في اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع .
وشدد على رفض أي إزاحة أو تأجيل لموعد الانتخابات بعد 24 يناير، منوهين إلى ضرورة محاسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية .
وحمل أهالي طبرق المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية في عدم الإبقاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي .
ودعا البيان كافة أبناء الوطن للخروج اليوم في الساحات والميادين للتعبير عن رفض أي تأجيل للانتخابات .
وأكد البيان بأن أبناء البطنان مع محاربة أوكار الفساد، ولكن في نطاق القانون وحماية حقوق الإنسان .
واستنكر البيان أي محاولة لترويع المدينة أو ضواحيها ، مطالبين بالمحافظة على السلم الاجتماعي فيها .