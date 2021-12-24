طبرق تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر أهالي طبرق اليوم بياناً بميدان الشهداء وهم يتابعون الأحداث المتسارعة من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية من 24 ديسمبر إلى 24 يناير .

وأعلن الأهالي في بيانهم، الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 عليه نسخة منه، إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة الحالية .. ويقتصر عمل البرلمان فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات في 24 يناير .

وأكد البيان على حق الشعب الليبي العظيم في اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع .

وشدد على رفض أي إزاحة أو تأجيل لموعد الانتخابات بعد 24 يناير، منوهين إلى ضرورة محاسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية .

وحمل أهالي طبرق المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية في عدم الإبقاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي .

ودعا البيان كافة أبناء الوطن للخروج اليوم في الساحات والميادين للتعبير عن رفض أي تأجيل للانتخابات .

وأكد البيان بأن أبناء البطنان مع محاربة أوكار الفساد، ولكن في نطاق القانون وحماية حقوق الإنسان .

واستنكر البيان أي محاولة لترويع المدينة أو ضواحيها ، مطالبين بالمحافظة على السلم الاجتماعي فيها .