غوتيريش يؤكد على ضرورة إتمام نقل السلطة في ليبيا إلى مؤسسة منتخبة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بظروف مواتية، بُغية إتمام الانتقال السياسي السلمي، ونقل السلطة إلى مؤسسة منتخبة ديمقراطية.

وأشاد غوتيريش بالإقبال الشعبي عند الليبيين على الانتخابات، والذي تمثّل بتسلم 2.8 مليون مواطن ليبيّ لبطاقاتهم الانتخابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش، قال فيه: “إن غوتيريش رحّب بالتزام المفوضية بالعملية الانتخابية”.

مشيرا أن غوتيريش أشاد بتوصيات المفوضية المرفوعة إلى مجلس النواب.

وأكد البيان مواصلة مستشارة غوتيريش في ليبيا، ستيفاني ويليامز، والبعثة الأممية، الجهود الرامية لمواجهة التحديات الحالية.

وذلك لضمان إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع ما يمكن.