وليامز تدعو لتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بشدة المؤسسات الليبية ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية.

وحثت وليامز في بيان لها، اليوم الخميس، على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.

التشديد على عدم تقويض الاستقرار

وشددت وليامز على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي جرى إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشرة الماضية.

وجاء ذلك عقب مشاوراتها الواسعة في ليبيا واجتماعاتها مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، فضلًا عن المرشحين الانتخابيين.

العمل مع المؤسسات الليبية للتوجه للانتخابات

وأكدت وليامز في البيان استعدادها “للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية”.

وذلك “من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة”، داعية “المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت”.

التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات

كما شددت وليامز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة.

وذلك على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلميًا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم.

وقالت وليامز إنها جاءت “بناءً على طلب الأمين العام” للأمم المتحدة، لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

رغبة الليبيين في الذهاب إلى الانتخابات

كما أكدت المسؤولة الأممية أنها “سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع”.

وذلك “لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.

و”سمعت أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة كما أشار الأمين العام”.

ولفتت وليامز إلى أن الأمم المتحدة أحيطت علما بتوصية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بشأن موعد الجولة الأولى المرتقبة للانتخابات الرئاسية التي اقترحت المفوضية تنظيمها يوم 24 يناير 2022.

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

معلنة ترحيبها بالتزام المفوضية “بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية”.

استمرار وقف إطلاق النار

وقالت وليامز “إن وقف إطلاق النار صامد مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد. تمكنتُ من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا خلال تنقلاتها ومشاوراتها “بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بالحياة الطبيعية”.

وذلك على الرغم من المصاعب العديدة التي تحملها العديد من الليبيين، بما في ذلك في جنوب ليبيا.

وأيضا نداءات أولئك الذين ما زالوا نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

مبينة أنها “سمعتُ قصصًا عن عائلات مشتتة تمكنت من السفر أخيرًا لزيارة الأقارب”.

معتبرة أن ذلك “تطور أصبح ممكنًا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق”.