وليامز: أرحب بالتزام عقيلة بمواصلة العملية الانتخابية

أخبار ليبيا24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إنها تُرحب بالتزام المترشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، بمواصلة العملية الانتخابية.

جاء ذلك عقب لقائها اليوم مع عقيلة، حيث قالت وليامز في تغريدة إنها التقت بالمرشح الرئاسي عقيلة صالح في القبة، ورحبت بالتزامه بمواصلة العملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة احترام جميع المرشحين تكافؤ الفرص”.

وجاء لقاء وليامز مع عقيلة في إطار اللقاءات التي تجريها منذ توليها لمهمتها الجديدة في ليبيا.

وكانت وليامز قد التقت من وصولها إلى ليبيا بالعديد من الشخصيات المسؤولة كما التقت العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية.

وقالت وليامز في وقت سابق إنها أجرت حوارات صريحة حول العملية الانتخابية وتنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

التقيتُ اليوم بالمرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة. ورحبتُ بالتزامه بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص. كما أتيحت لي فرصة لقاء المرشح الرئاسي، الدكتور عارف النايض. pic.twitter.com/8EGvqLK18X — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 23, 2021

تأجيل الانتخابات

يأتي ذلك بينما اقترحت المفوضية، في بيان أمس الأربعاء. وبعد التنسيق مع البرلمان تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل. على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة العوائق التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

كما تحدثت المفوضية عن الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها. وقالت إن مرحلة الطعون شكّلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية. وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.

وقالت إن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية. انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها. كما أوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب. فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.