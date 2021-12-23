معظم المشاركين في استطلاع لأخبار ليبيا24 يرفضون تشكيل حكومة جديدة ويشددون على ضرورة إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

لاقى استطلاع للرأي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 ردود فعل متباينة بين متتبعيها على منصاتها في موقعي فيسبوك وتويتر والذين دائما ما يعبرون عن آرائهم في قضايا مهمة متعلقة بالشأن الليبي.

وخلال الاستطلاع طُرح على متتبعي أخبار ليبيا24 سؤال حول ما إن كانوا يقبلون تشكيل حكومة ليبية جديدة بديلة عن الحكومة الحالية (حكومة الوحدة) بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها الذين كان من المفترض اجراؤها يوم الجمعة القادمة.

ووافق 12.3 بالمائة من المشاركين على تشكيل حكومة جديدة، بينما رفض البقية 87.7 بالمائة وأنه يتوجب الإبقاء على الحكومة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدد من جديد.

واقترحت المفوضية العليا للانتخابات بعد التنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

آراء عدد من المشاركين في الاستطلاع

يقول أحد المشاركين، إن من الواجب إجراء الانتخابات، وإلا فإنه ستكون هناك كل سنة حكومة جديدة “تسرق”. وقال مشارك آخر، “هي خاربة خاربة خليها مستقرة أحسن”.

وقالت مشاركة، ” شكلوا حكومة جديدة أو لم يشكلوا لأن راي الشعب لا يقدم ولا يؤخر وفي النهاية طز وألف طز في الشعب”.

ورأى أحد المشاركين إنه يجب “إبعاد كل الوجوه التي ظهرت علينا في الشاشات والمقاهي والمنتديات. واحضار شخص لم نعرف عليه إلا الإخلاص والاحترام ومن هم لم يدخلوا في أي صرعات أو مشاهد كراهية”.

بينما رأى أحد المشاركين بأنه “يجب تشكيل حكومة جديدة تضم شرفاء الوطن من سياسيين وناشطين ومع حوار ليبي-ليبي داخل ليبيا وطرد الغزو التركي وجميع المرتزقة وارجاع هيبة ليبيا وسيادتها. ومحاسبة المارقين وشداد الآفاق وارجاع المليارات المنهوبة من حكومات الغزي والعار ومحاسبتها وبقوة”.

وقال أحد المشاركين، ” نعم حكومة جديدة موحدة”. وتسائل مشارك، ” ما هو الجديد الذي سوف تأتي به الحكومة الجديدة؟”. كما اعتبر مشارك، أن “الإجابة ليست لدى الليبيين، وإنما لدى ستيفاني. لأن القرار من الخارج”.

ورأى آخر أنه يتوجب ” تسليم السلطة إلى رئيس محكمة العليا وإجراء الانتخابات”. وطالب مشارك بـ “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وقال، “ياسرنا حكومات انتقالية”.

كما رأى مشارك، بأنه يتوجب تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال فقط ولمدة محددة”. وقالت مشارك، ” الشعب لا يريد حكومة جديدة ولا سابقه بل يريد انتخابات نزيهة”. وهذا الطلب طالب به مشاركة أخرى حيث قالت، “نريد الانتخابات لقد تعبنا من الحكومات الفاشلة والفاسدة والسارقة”.