مدير الأمن: ضبطنا 50 موقعا لبيع الخمور في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير أمن طبرق، المقدم سامي إدريس نصر، اليوم الخميس، أنه تم ضبط 50 موقعاً لبيع الخمور في أحياء متفرقة في المدينة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الحملة الأمنية التي انطلقت بمدينة طبرق وما جاورها قال.

وأوضح مدير الأمن أنه تم ضبط عدد من المجرمين والمطلوبين على ذمة قضايا بمشاركة القوات المسلحة والمكونات الأمنية.

وأكد مدير الأمن أنه تم ضبط 1700 مهاجر غير شرعي بمناطق بئر الأشهب والبردي والجغبوب وطبرق والتميمي وكمبوت.

وأشار إلى أن 50 موقعا كانت تمارس فيها الرذيلة، وتستغل لبيع الحبوب والخمور في المنطقة الصناعية وأحياء متفرقة بالمدينة.

وأكد مدير الأمن أنه تم مداهمة أوكار التهريب بمنطقة الجغبوب لتهريب الهجرة وبيع الحبوب والخمور.

مشيرا أنه تم ضبط وسائل النقل التي تستخدم في النقل، لافتا أنه تم ضبط حبوب مخدرة خطيرة هي الأولى من نوعها، وأيضا هدم الأوكار وتسويتها بالأرض.

وأضاف مدير الأمن: “تم تنفيذ الخطة الأمنية ضد أوكار الفساد وبيع الهجرة بمناطق الشعبة والمساعد وبئر الاشهب”.

وأكد مدير الأمن تعاون كل الجهات الأمنية في المناطق المحيطة بطبرق وعمداء البلديات والحكماء الذين رفعوا الغطاء الاجتماعي.

وأشار أنه ستكون هناك خطة لعمليات نوعية دقيقة لفرض القانون وحماية المواطن.