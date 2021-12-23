“مانتا راي”.. مشروع أمريكي لطائرة مسيرة تحت الماء يدخل مرحلته الثانية

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قالت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأميركية “درابا” إنها وقعت عقود المرحلة الثانية لبرنامج المركبات غير المأهولة تحت الماء المسمى مانتا-راي.

والغرض من المركبات غير المأهولة تحت الماء هو البقاء تحت الماء لفترات طويلة من الوقت، وبالتالي تحتاج أيضًا إلى قدرة عالية على التحمل.

ومن المتوقع أن تعمل المركبات غير المأهولة تحت الماء في أعماق المحيطات. ويمكن أيضًا تصميمها لتحمل حمولات إضافية ويمكن أن تؤدي مهام مخصصة لها.

وهذه الحمولات قابلة للاسترداد، مما يعني أن المركبات غير المأهولة تحت الماء تحتاج إلى البنية التحتية لإعادة شحنها ونشرها بشكل مستمر.

في نسختها الأولية، من غير المتوقع أن يكون للمركبات غير المأهولة تحت الماء أدوار قتالية. ولكن هذا يمكن أن يتغير بسرعة كما رأينا مع الطائرات المسيرة في الماضي.

وفي المرحلة الأولى من البرنامج، طور المطورون وأجروا اختبارات أولية للنهج الجديدة لإدارة الطاقة والموثوقية. والتحكم في الحشف البيولوجي والتآكل، والملاحة والوقاية من العوائق تحت الماء.