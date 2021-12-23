في تعليقه حول بيان المفوضية.. البابا: السايح لم يكن محايداً أبداً

أخبار ليبيا 24

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، إن بيان رئيس المفوضية العليا للانتخابات كان متوقعاً خصوصاً وإنه حاول أن يستند على شرعية قوانين صدرت بالمخالفة الصريحة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأوضح البابا في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن “السايح لم يكن أبداً محايداً”.

وتابع البابا: “هذا ما اضر كثيراً بأهم مؤسسات الدولة ألا وهي المفوضية العليا للانتخابات”.

لافتا إلى أن بيان رئيس المفوضية يدل على استمراره على نهجه السابق.

وأضاف البابا: “كان من الأولى على المفوضية أن تعلن عن الذهاب إلى الاستفتاء على قانون توافقي بين المجلسين”.

و “انتخاب مؤسسات الدولة وفق دستور دائم تستقر به الدولة وتنهي المراحل المؤقتة”.

وعلق البابا على قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة برلمانية قائلا: “إنه خلط للأوراق، وربما للمحافظة على استمراريته”.

مؤكداً إذا “كانت نية مجلس النواب صادقة للاستقرار فيجب أن تكون من خلال الاتفاق على خارطة طريق واضحة متوافق عليها ، أساسها مشروع الدستور الليبي الذي أصدرته الهيئة التأسيسية”.