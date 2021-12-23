عقيلة يلتقي النايض ووليامز كل على حدى لبحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى المرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح صباح اليوم الخميس، المرشح الرئاسي الدكتور عارف النايض.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسبل حلحلة الصعوبات .

وناقش صالح والنايض المشاكل التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

موعد الانتخابات

وفي سياق ليس ببعيد، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، صباح اليوم الخميس، المرشح للرئاسة، عقيلة صالح، وذلك في إطار جولاتها ولقاءاتها مع عدد من المرشحين الرئاسيين.

ويأتي هذا اللقاء بين صالح ووليامز، والذي عقد بمدينة القبة، للتباحث حول المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

حلحلة الصعوبات

ومن بين الأهداف الأخرى لعقد لقاء بين صالح ووليامز، بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

يُشار إلى أن مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022 .. مشيرة إلى أن عدم صدور القائمة النهائية للمرشحين لـ “أسباب قاهرة” أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن تحديد 24 ديسمبر يوما للاقتراع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري .. وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي (..) لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.