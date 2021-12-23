شروط ديوان المحاسبة للحكومة بشأن برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية

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وجّه، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، كتابا إلى الحكومة بشأن برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية.

وأفاد المسلاتي، بأن ديوان المحاسبة لا يمانع في تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية، على أن يتم مراعاة عدد من النقاط.

ودعا المسلاتي، إلى تبني الحكومة لأسس ومبادئ الشفافية عند التعامل مع الموضوعات الحساسة التي تمس الاقتصاد الوطني، بحيث تفصح عن كافة الإجراءات المرتبطة به من خطط وتعاقدات وآليات تنفيذ، وأن تحيل للديوان المستندات والوثائق الخاصة بها في موعدها وفقا للقانون.

كما طالب بألا يكون الدعم مجانيا بالكامل، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد ونتائج عكسية على الأهداف.

وطالب بأن يحقق الدعم الأهداف المشار إليها. والتي يرى الديوان أنها لا تأتى إلا من خلال تبني تقديم خصم على توريدات الأعلاف بكافة أنواعها. وتتحمل الدولة نسبة من قيمة الاعتماد المستندي الخاص بالتوريدات. إضافة إلى تخصيص الأموال لإحدى الجهات الحكومية المختصة لتتولى. شراء الكميات المتاحة من المنتج المحلي وتوريد المتبقي من الاحتياج من الخارج بسعر السوق وإعادة بيعه للمستفيدين بالسعر المدعوم، واستعمال الإيرادات في إعادة الشراء مع ما يتم تخصيصه سنويا.