وليامز تزور موقعا أثريا منتهكا قرب القبة

أخبار ليبيا 24

قامت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، بجولة في منطقة عين القبة والآثار المحيطة بها بالجبل الأخضر.

وأظهرت صور نشرت عبر الصفحة الرسمية لـ حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، وقوف وليامز على الانتهاكات التي لحقت بالموقع.

ويعد الموقع الأثري الذي وقفت عليه وليامز من ضمن الموروث الثقافي في ليبيا.

ووثقت وليامز عبر هاتفها الانتهاكات بالموقع الأثري، حيث أظهرت الصور تعرض الموقع الأثري إلى العبث من قبل بعض المواطنين.

يذكر أن زيارة وليام للموقع الأثري جاءت عقب لقائها ، المرشح للرئاسة، عقيلة صالح.

وذلك في إطار جولاتها ولقاءاتها مع عدد من المرشحين الرئاسيين.