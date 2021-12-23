بالفيديو | أخ المفقود الحاج عمر السحاتي : بنغازي دفعت فاتورة كبيرة بالحرب ضد الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – إرهاب

الحاج عمر صالح السحاتي شيخ طاعن في السن تحدى الجماعات الإرهابية وأفعالها التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة .. متهما إياهم بتنفيذ عمليات الذبح والاغتيالات وترويع الآمنين بمدنية بنغازي .

تفاصيل المعاناة

الحاج عمر السحاتي لم يكن يخطر في باله أن تلك الجماعات الإرهابية ستقوم بخطفه وتتسبب في زيادة مرضه ليفارق على إثرها الحياة.

التقت وكالة أخبار ليبيا 24، بالقاسم السحاتي أخ الحاج عمر ليروي تفاصيل المعاناة التي عاشتها أسرته لمعرفة مصيره .

فقدان الاتصال

وأوضح بالقاسم أن أخيه كان أحد أعيان مدينة بنغازي، وشيخ قبيلة العواقير .. وكان عضو في لجنة فض المنازعات ورأب الصدع لكل القبائل وليس قبيلتنا فقط .

وقال السحاتي أنه قد فقد الاتصال بأخيه الأكبر في التاسع من شهر ديسمبر عام 2014م (..) واليوم نحن في نفس الشهر عام2021م، أي السنة السابعة لتاريخ الحادثة .

القصة

ويتابع أنه نظرًا لتقدم سنه وما يصاحبها من أمراض كان مستبعد كل البعد أن يتم اختطافه أو يتعرض لأي أذي .

ولفت إلى أن تفكيرنا في تلك اللحظات من انقطاع الاتصال بيه، أنه قد تعرض لوعكة صحية وتم نقله لأحد المستشفيات في بنغازي .. أو أنه قد ذاهب لأحد أصدقائه القدامه لأن من عاداته أن يذهب لأصدقائه المتواجدين في الشرق الليبي .

وكان بسيطًا لدرجة أنه كان لا يحمل هاتف خاص به، ولم نفكر أو نتوقع أنه قد خطف وكان من المستحيل علينا أن نتصور ذلك .

رحلة البحث

وأكمل بدأنا عندها في البحث عن أخي من بنغازي إلى طبرق في كل المستشفيات وعند كافة أصدقائه، وقمنا بتعليق صوره وأرقام هواتفنا .. وكنا نتصور أنه قد يكون مريض واحدهم أخذه إلى المستشفى، وبحكم أنه لا يملك هاتف واعتقدنا أن من أخذه إلى المستشفى لم يستطع أن يصل لأحدنا، وكان هذا الشيء الوحيد الذي خطر ببالنا .

بعد فترة من البحث عليه دون جدوى، وصلت إلينا معلومة أنه معتقل في أحد سجون “داعش” الإرهابي، عندما خرج أحد السجناء من هناك وتعرف على صورته .. وأكد أنه شاهده في سجن مزرعة “بوبكر يونس” ووضعه الصحي سيء، ويتم نقله من مكان لآخر في ظروف غير إنسانية .

خلق قناة اتصال

ويقول بالقاسم السحاتي، عقب ورد هذا الخبر المفجع، حاولنا خلق قناة اتصال مع هذه الجماعات الإرهابية لأخذ أخي منهم، ومعرفة سبب اعتقاله .

وبعد العديد من المحاولات، جاء شخص ليخبرنا أن سبب اعتقال الحاج عمر أنه كان يدعو إلى وحدة وطنية وأمن وأمان الدولة .. وأن من المفترض أن يكون في الدولة جيش، وهو من يحمل السلاح .

وأوضح بالقاسم أن أخي الأكبر لم يكن راض بأن يكون السلاح منتشر لهذا الحد لأنه كان جندي قديم ومن سوء الحظ أن أغلبية سكان الحي كانوا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية ومنهم أسماء قيادية في داعش .

سنوات عجاف

وذكر أن أخي كان عندما يذهب للمسجد يقف ينصح الناس بأن يسلموا السلاح ولم يكن راض عن الاغتيالات التي تحدث في بنغازي .

ويكمل أنه عقب معرفتنا أن أخي محبوس لدى “داعش” حاولنا دفع فدية مقابل إخلاء سبيله، ولم نحصل على نتائج .

خيط بسيط

وأشار إلى أنهم كانوا على أمل أن يعود أخي إلى يومنا هذا، رغم السبع سنوات العجاف .. ونحتاج إلى خيط بسيط يبرر لنا اختفائه وهل هو على قيد الحياة ام فارقها، وماهو مصيره .

تواصلنا مع جميع الجهات المسؤولة ومع الهلال الأحمر، وكان آخر خبر له إنه تم نقله إلى منطقة قنفوده، ولذلك كان لدينا أمل يوم تحرير قنفوده بأنه محتجز فيها وسيعود .

مصير مجهول

وللآسف بحثنا عنه وعن سيارته ولم نجده، وبإذن الله يأتي به الله أن كان لا يزال حيا .. وأسال الله أن يتقبله برحمته ويوضح لنا مصيره .. لأن آلم المفقود ليس كألم الميت لأن الميت قد حدد مصيره وتدعوا له بالرحمة .

واختتم حديثه “المفقود لا تعلم مصيره وتتوقف حياتك تحديدًا ابنائه وبناته وكأنهم ينتظرون الباب لكي يطرق ويفتحوا ليجدوا .. ولم يقتنعوا بأي احتمال آخر وأتمنى أن يلهمنا الله الصبر لنا ولكل شخص لديه فقيد.