بنغازي تستعد لاحتضان بطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية
أخبار ليبيا 24 – رياضة
يستعد الاتحاد الليبي للقوة البدنية لإقامة بطولة محمد مخلوف الدولية للعبة في نسختها الرابعة بمدينة بنغازي خلال الأسبوع المقبل .
وقال رئيس اللجنة العليا لتنظيم البطولة عادل الغرياني إن البطولة ستقام في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري .
وأضاف في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن نظام البطولة مفتوح open .. مشيرًا إلى أن المشاركة ستكون لمنتخبات “ليبيا، سوريا، فلسطين، تونس، مصر،وبنين ” .
وعن المشاركين، قال ستكون 48 رياضي من ليبيا، و 4 من تونس، و 4 من سوريا، و 6 من فلسطين، إضافة إلى رياضي من مصر ورياضي من بنين .
وسبق وأن لقيت بطولة مخلوف نجاح كبير في نسخها الثلاثة الماضية، وقدمت خلالها جوائز قيمه للأبطال الحائزين على مراكز متقدمه .