بنغازي تستعد لاحتضان بطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يستعد الاتحاد الليبي للقوة البدنية لإقامة بطولة محمد مخلوف الدولية للعبة في نسختها الرابعة بمدينة بنغازي خلال الأسبوع المقبل .

وقال رئيس اللجنة العليا لتنظيم البطولة عادل الغرياني إن البطولة ستقام في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري .

وأضاف في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن نظام البطولة مفتوح open .. مشيرًا إلى أن المشاركة ستكون لمنتخبات “ليبيا، سوريا، فلسطين، تونس، مصر،وبنين ” .

وعن المشاركين، قال ستكون 48 رياضي من ليبيا، و 4 من تونس، و 4 من سوريا، و 6 من فلسطين، إضافة إلى رياضي من مصر ورياضي من بنين .

وسبق وأن لقيت بطولة مخلوف نجاح كبير في نسخها الثلاثة الماضية، وقدمت خلالها جوائز قيمه للأبطال الحائزين على مراكز متقدمه .