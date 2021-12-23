النائب العام يحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية احتياطيا

23 ديسمبر، 2021 10:50 م
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مكتب النائب العام

أخبارليبيا24

أصدرت النيابة العامة بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطيا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح مكتب النائب العام. أن رئيس النيابة بالمكتب باشر إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول.

وأضاف المكتب أن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات. أفصحت عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية.

وأشار إلى أن مدير المكتب اتخذ أنشطة غريبة عن غرض المكتب وقام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع.

وأكد مكتب النائب العام. أن مدير مكتب استرداد الأموال صرح للشركات بطلب الإطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات.

23 ديسمبر، 2021 10:50 م
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