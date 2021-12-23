العرفي: لست مع تأجيل الانتخابات وسنناقش توحيد الرواتب

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24

إنه ليس مع خيار تأجيل الانتخابات. وأن وهناك قوانين تم التصويت عليها وأُقرت.

واوضح العرفي أن المفوضية لآخر لحظة تؤكد جاهزيتها وليس لديها إلا ملاحظات فنية لتقدمها لمجلس النواب وتم قبولها وإدراج ملاحظاتها في قانون الانتخاب.

وأشار إلى أن مجلس النواب ليس هو من حدد الانتخابات يوم 24 ديسمبر، بل جرى الاتفاق عليه في جنيف. وأنه بعد الـ24 من ديسمبر تعتبر هذه الحكومة مُنتهية.

وأكد أن لابد من وجود دستور، ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم وما هي صلاحياته

مشيرا إلى أن الأمور ضبابية ولا يوجد شيء واضح. و أتمنى أن يسلم “الدبيبة” السلطة .

وبشأن جلسات مجلس النواب أكد أن الجلسة القادمة ستناقش توحيد مُرتبات الدولة وأن القانون جاهز. وعلى مجلس النواب أن يصوت عليه ويوحد مرتبات الدولة وفق الدرجات. بحيث لايكون هناك أي تفاوت اجتماعي

كما نوه أن الجلسة ستناقش المحافظ الاستثمارية وقانون الأمن الداخلي ومن ثم الانتخابات.

أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

في حين شكلت اللجنة المتكونة من 10 أعضاء عقب تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها المحدد.

ويترأس اللجنة النيابية، نصر الدين مهني غباشي مفتاح، وبعضوية عبدالسلام عبدالله محمد نصية.

في حين تضم مصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد السنوسي العريبي.

وتضم مفتاح عيسى الكرتيجي، ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر، خالد علي محمد الأسطى، وسليمان محمد محمد الفقيه، والمبروك عبدالله منصور الكبير.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.