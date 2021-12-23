الرئاسي يعقد اجتماعا عسكريا هذه تفاصيله

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اجتمع المجلس الرئاسي بصفة القائد الأعلى للجيش في طرابلس، اليوم الخميس، برئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الاجتماع بحث المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.

المجلس الرئاسي بصفة القائد الأعلى للجيش يجتمع في #طرابلس برئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، لبحث المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد pic.twitter.com/lFkQ5qpKNA — Najwa Wheba (@NajWheba) December 23, 2021

تحركات عسكرية في طرابلس

وشهدت العاصمة طرابلس الأيام الماضية تحركات عسكرية، حيث قامت المليشيات المسلحة بمحاصرة مقرات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

وهددت في بيان، الجهات المسؤولة بـ”تبعات لا تحمد عقباها”، جراء قرار تنحية آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان.

في المقابل تحرّكت ميليشيات مناهضة لها من مدن الزاوية ومصراتة، وهدّدت بالهجوم على العاصمة طرابلس.

وكشفت مصادر وشهود عيان، الثلاثاء، عن انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة.

كما شوهدت دبابة تغلق مفترق الطرق، فيما ازدحم المواطنين أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ.

وأعلنت مؤسسات تعليمية في طرابلس، عن إيقاف الدراسة بشكل مؤقت، وذلك بعد انتشار مظاهر مسلحة وسواتر ترابية بشوارع المدينة .

وقالت، جامعة طرابلس المركزية، في بيان إنه تم “إلغاء محاضرات اليوم، نظرًا لظروف أمنية”. داعية الطلاب إلى إخلاء الجامعة ومعلنة عن إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر.

كما ذكرت شركة السهم للنقل العام المساهمة في بيان لها، أن سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة قد توقف بسبب إغلاق بعض الطرق وانتشار مظاهر مسلحة فيها.