الداخلية تبحث استراجاع القطع الاثرية في البرزايل

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زار وفد من وزارة الداخلية دولة البرازيل لمتابعة القضايا المتعلقة بالقطع الأثرية الليبية المضبوطة من قبل السلطات البرازيلية والعمل على التنسيق لاسترجاعها.

وافادت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن الوفد ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء “عادل عبدالعزيز”. ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد “عادل الشروي”.

وبحث الوفد آفاق التعاون الأمني في القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات بين إدارة مكافحة المخدرات البرازيلية. وجهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الليبية، والتواصل عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين الجانبين.

وجرى ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في البرازيل وقيادات أمنية من الجانب البرازيلي. وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بشأن متابعة الآثار والقطع الأثرية الليبية المهربة للخارج والمحافظة على الموروث الثقافي.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت الأربعاء، أن التشكيلات الأمنية التي تغلق طرقات العاصمة طرابلس “لا تتبع الداخلية بل للمجلس الرئاسي”.

وأكد الناطق باسم الوزارة العقيد “عبدالمنعم العربي”، أن “جميع التشكيلات التي تغلق الطرقات حاليا تابعة للمجلس الرئاسي ولا تتبع الداخلية”.

ولفت العربي إلى أن “جميع رجال الشرطة والمرور والنجدة والدعم المركزي موجودون في شوارع العاصمة لحماية المواطن وتسهيل حركة المرور” .. مشيراً إلى أن “رجال الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه، وأن الوزارة محايدة وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية”.

يشار إلى أن العاصمة، تخضع لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، وهي حقيبة بدون وزير .

ويأتي هذا التوتر الأمني في العاصمة قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 24 ديسمبر الجاري.