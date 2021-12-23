الخارجية الألمانية: تأجيل الانتخابات في ليبيا يبعث على القلق

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك أن تأجيل الانتخابات في ليبيا كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية. لكن ذلك لا يقلل من كونه باعثًا على القلق.

وأوضحت بيربوك بحسب تصريحات لها بوكالة الأنباء الألمانية أن هناك بعض الأمور القانونية التي لايزال يتعيّن توضيحها. مؤكدة تعاون بلادها الوثيق مع الأمم المتحدة لإيجاد هذا التوضيح سريعا حتى يمكن إجراء الانتخابات.

ونوهت أن إجراء الانتخابات في ليبيا، أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل لليبيين. في ظل الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم.

يشار إلى أن المترشح الرئاسي أحمد معيتيق إلتقى الأربعاء في طرابلس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال معيتيق، في تدوينة على فيسبوك، إنه ناقش مع وليامز التطورات الأخيرة واستحقاق 24 ديسمبر. وكذلك الزيارة التي أجراها مع عدد من المترشحين إلى بنغازي للمضي قدما لدعم جهود الاستقرار والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان معيتيق. قد أجرى رفقة عدد من المترشحين للرئاسة من بينهم فتحي باشاغا زيارة إلى بنغازي بدعوة من نظيرهم خليفة حفتر.

في حين أعلن المترشحين في ختام لقائهم من أمام فندق تيبستي بوسط بنغازي الثلاثاء عن إطلاق مبادرة وطينة لـ”جمع كلمة الليبيين ولم الشمل”.

وكان معيتيق قد ذكر عقب وصوله إلى بنغازي أن ليبيا يجب تعود إلى حضن جديد. وأن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة لإنهاء الانقسام. كما يجب تكثيف الجهود لبناء ليبيا الدولة القوية صاحبة السيادة وصاحبة الإرادة القوية ويكفينا شتات.