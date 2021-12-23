تعادلين سلبيين في ختام الجولة الخامسة للدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراتي الأهلي طرابلس، ومضيفه الأولمبي ولقاء المدينة والسويحلي أمس الأربعاء في ختام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي .

وشهدت مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس عديد الفرص للطرفين لمن يفلح إلى منهما في الوصول للشباك .

خالي من الهزائم

وهذا التعادل هو الثاني لفريق الأولمبي على ونجح الفريق في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم منذ انطلاق المسابقة .

من جهته لم يحقق زملاء نشنوش أي انتصار في آخر 3 مباريات، مكتفيا بفوز وحيد في الجولة الاولى .

وبعد التعادل واصل الأولمبي تصدره لفرق المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة .. بينما تواجد الأهلي طرابلس في المركز السابع برصيد 5 نقاط من 4 مباريات .

وبعد تعادل المدينة والسويحلي رفع السويحلي رصيده إلى 8 نقاط في الترتيب الثاني .. بينما ارتقى فريق المدينة للمركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد 5 جولات .