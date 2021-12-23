تعادلين سلبيين في ختام الجولة الخامسة للدوري الليبي

23 ديسمبر، 2021 3:19 م
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الجولة الخامسة للدوري الليبي
الجولة الخامسة للدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراتي الأهلي طرابلس، ومضيفه الأولمبي ولقاء المدينة والسويحلي أمس الأربعاء في ختام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي  .

وشهدت مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس عديد الفرص للطرفين لمن يفلح إلى منهما في الوصول للشباك .

خالي من الهزائم

وهذا التعادل هو الثاني لفريق الأولمبي على ونجح الفريق في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم منذ انطلاق المسابقة  .

من جهته لم يحقق زملاء نشنوش أي انتصار في آخر 3  مباريات، مكتفيا بفوز وحيد في الجولة الاولى .

وبعد التعادل واصل الأولمبي  تصدره لفرق المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة .. بينما تواجد الأهلي طرابلس في المركز السابع برصيد 5 نقاط من 4 مباريات  .

وبعد تعادل المدينة والسويحلي رفع السويحلي رصيده إلى 8 نقاط في الترتيب الثاني .. بينما ارتقى فريق المدينة  للمركز الرابع  برصيد 6 نقاط بعد 5 جولات .

23 ديسمبر، 2021 3:19 م
12

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