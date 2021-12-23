التعليم العالي يوقف قبول طلبة جدد بكليات الأسنان لمدة 3 سنوات

أخبار ليبيا24

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا بوقف قبول طلبة جديد بكليات الأسنان بالجامعات الليبية العامة والخاصة.

جاء ذلك في خطاب موجه من قبل وزير التعليم العالي عمران القيب إلى رؤساء الجامعات العامة والخاصة.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات الأسنان اعتبارًا من العام الجامعي الحالي ولمدة ثلاث سنوات.

وأكد وزير التعليم العالي أن قبول الطلبة الجدد لم يتم حتى تتم تهيئة كليات طب الأسنان التهيئة السليمة والتي يتمكن معها الطالب من الاستفادة الكاملة من تحصيله العلمي وكذلك حتى تتهيأ وحدات صحية قادرة على استيعاب خريجي الكليات.