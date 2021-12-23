الأهلي بنغازي يطلق تطبيقاً إلكترونيا هو الأول من نوعه في ليبيا

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أطلق النادي الأهلي بنغازي تطبيقاً إلكترونيا جديدا على الهواتف المحمولة، في خطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا.

وجاء ذلك وفق بيان النادي الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك.

وأوضح النادي أن التطبيق يأتي في إطار الارتقاء بالإعلام الرياضي في ليبيا.

وكان قد دشن الأهلي بنغازي موقعه الخاص بالتعاون مع المطور التقني “MENA Technology Solutions”.

ويعد التطبيق هو أول تطبيق محلى من نوعه في هذا المجال ويقدم خدماته لمستخدمي هواتف أندرويد و IOS.