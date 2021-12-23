بالفيديو | مستشار مفتي مصر: من يحتفل بميلاد المسيح يؤجر

أخبار ليبيا 24

قال مستشار مفتي مصر، مجدي عاشور، إن الاحتفال بميلاد المسيح جائز من الناحية الشرعية مضيفا أنه “يؤجر عليه صاحبه”.

وأوضح عاشور في مقابلة على قناة TEN “: “أسئلة بجواز أو حرمة التهنئة بميلاد المسيح لم تكن مثارة قبل 50 سنة .. والجماعات الإرهابية عملت على إثارة هذه الأسئلة من أجل شق الصف المصري.

وذكر مستشار مفتي مصر أن الإسلام ليس في خصومة مع أصحاب الأديان ولكن هناك قاسم مشترك بين هذه الأديان”.

وتابع: “المسلمون ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمطلوب المعاملة بالمثل والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق .. والاحتفال بميلاد المسيح يجوز لأنه رسول ونبي من قبل الله، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه”.

وأضاف “من يحرمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هم من يحرمون الاحتفال بسيدنا محمد أيضَا .. ” إحنا نقول يوم مولد وليس احتفالا، عملا بقوله تعالى: (وذكرهم بأيام الله)، فمولد سيدنا عيسى معجزة في حد ذاته”.