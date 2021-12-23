بالفيديو | مستشار مفتي مصر: من يحتفل بميلاد المسيح يؤجر

23 ديسمبر، 2021 12:26 م
7
مجدي عاشور
مجدي عاشور

أخبار ليبيا 24

قال مستشار مفتي مصر، مجدي عاشور، إن الاحتفال بميلاد المسيح جائز من الناحية الشرعية مضيفا أنه “يؤجر عليه صاحبه”.

وأوضح عاشور في مقابلة على قناة  TEN “: “أسئلة بجواز أو حرمة التهنئة بميلاد المسيح لم تكن مثارة قبل 50 سنة .. والجماعات الإرهابية عملت على إثارة هذه الأسئلة من أجل شق الصف المصري.

وذكر  مستشار مفتي مصر أن الإسلام ليس في خصومة مع أصحاب الأديان ولكن هناك قاسم مشترك بين هذه الأديان”.

وتابع: “المسلمون ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمطلوب المعاملة بالمثل والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق .. والاحتفال بميلاد المسيح يجوز لأنه رسول ونبي من قبل الله، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه”.

وأضاف “من يحرمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هم من يحرمون الاحتفال بسيدنا محمد أيضَا .. ” إحنا نقول يوم مولد وليس احتفالا، عملا بقوله تعالى: (وذكرهم بأيام الله)، فمولد سيدنا عيسى معجزة في حد ذاته”.

23 ديسمبر، 2021 12:26 م
7

مقالات ذات صلة

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

حكم غيابي بالسجن بحق رئيس تونس الأسبق المنصف المرزوقي

23 ديسمبر، 2021 1:08 م
بطولة مخلوف الدولية

بنغازي تستعد لاحتضان بطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية

23 ديسمبر، 2021 12:51 م
القضاء يعيد سيف الإسلام

محامي سيف القذافي ينذر “المفوضية العليا” قضائيًا

23 ديسمبر، 2021 12:42 م

الخارجية الألمانية: تأجيل الانتخابات في ليبيا يبعث على القلق

23 ديسمبر، 2021 10:30 ص
زر الذهاب إلى الأعلى