ألابا يغرد بعد اختياره أفضل لاعب في النمسا للمرة الثانية على التوالي

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تم اختيار لاعب ريال مدريد ديفيد ألابا لاعب العام في النمسا للمرة الثامنة من قبل مدربي أندية دوري البوندسليغا النمساوي.

وقال ألابا، مُغردًا على تويتر، “إن عام 2021 كان عامًا مليئا بالتحديات، وكذلك كان عاما خاصا وعاطفيا للغاية بالنسبة لي”. كما أنه أضاف أن “الحصول على لقب أفضل لاعب كرة قدم في النمسا هو دائما شرف وسعادة لا يصدقان بالنسبة لي”.

2021 was a challenging and also very special and emotional year for me.

Being named Austria's Footballer of the Year is always an incredible honour and joy for me. pic.twitter.com/dy9ET5O4Gs — David Alaba (@David_Alaba) December 22, 2021

كما أعرب المدافع البالغ من العمر 29 عامًا عن شكره لكل من صوت له من اللاعبين والمدربين، بالإضافة ورفاقه وأصدقائه وعائلته. ولفت إلى أنه يتطلع مع الجميع إلى بطولة 2022. وصوّت له 7 من 12 مدربًا في الدوري النمساوي كأفضل لاعب في بلاده.

وجاءت تغريدة ألابا بينما يخضع للعزل الذاتي بعد أن جاءت نتيجة فحصة إيجابية لفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يُصاب فيها بكورونا في أقل من 5 أشهر. حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 28 يوليو الماضي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع ريال مدريد.

وحصل ألابا عام 2021 على بطولة الدوري الألماني مع نادي بايرن ميونيخ، ليحقق بذلك البطولة الـ27 والأخيرة له مع النادي البافاري. وانتقل إلى نادي ريال مدريد وأصبح فيه أحد ركائز الدفاع.

كما جاء المدافع النمساوي ضمن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للعام 2021. والتي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين “فيفبرو”، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 17 يناير المقبل.