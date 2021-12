ألابا يغرد بعد اختياره أفضل لاعب في النمسا للمرة الثانية على التوالي

أخبار ليبيا24

تم اختيار لاعب ريال مدريد ديفيد ألابا لاعب العام في النمسا للمرة الثامنة من قبل مدربي أندية دوري البوندسليغا النمساوي.

وقال ألابا، مُغردًا على تويتر، “إن عام 2021 كان عامًا مليئا بالتحديات، وكذلك كان عاما خاصا وعاطفيا للغاية بالنسبة لي”. كما أنه أضاف أن “الحصول على لقب أفضل لاعب كرة قدم في النمسا هو دائما شرف وسعادة لا يصدقان بالنسبة لي”.

2021 was a challenging and also very special and emotional year for me.

Being named Austria's Footballer of the Year is always an incredible honour and joy for me. pic.twitter.com/dy9ET5O4Gs

— David Alaba (@David_Alaba) December 22, 2021