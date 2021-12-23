ألابا يغرد بعد اختياره أفضل لاعب في النمسا للمرة الثانية على التوالي

23 ديسمبر، 2021 1:45 ص
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اختيار مدافع ريال مدريد ديفيد ألابا أفضل لاعب في النمسا
اختيار مدافع ريال مدريد ديفيد ألابا أفضل لاعب في النمسا

أخبار ليبيا24

تم اختيار لاعب ريال مدريد ديفيد ألابا لاعب العام في النمسا للمرة الثامنة من قبل مدربي أندية دوري البوندسليغا النمساوي.

وقال ألابا، مُغردًا على تويتر، “إن عام 2021 كان عامًا مليئا بالتحديات، وكذلك كان عاما خاصا وعاطفيا للغاية بالنسبة لي”. كما أنه أضاف أن “الحصول على لقب أفضل لاعب كرة قدم في النمسا هو دائما شرف وسعادة لا يصدقان بالنسبة لي”.

كما أعرب المدافع البالغ من العمر 29 عامًا عن شكره لكل من صوت له من اللاعبين والمدربين، بالإضافة ورفاقه وأصدقائه وعائلته. ولفت إلى أنه يتطلع مع الجميع إلى بطولة 2022. وصوّت له 7 من 12 مدربًا في الدوري النمساوي كأفضل لاعب في بلاده.

ديفيد ألابا مدافع ريال مدير
ديفيد ألابا مدافع ريال مدير

وجاءت تغريدة ألابا بينما يخضع للعزل الذاتي بعد أن جاءت نتيجة فحصة إيجابية لفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يُصاب فيها بكورونا في أقل من 5 أشهر. حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 28 يوليو الماضي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع ريال مدريد.

وحصل ألابا عام 2021 على بطولة الدوري الألماني مع نادي بايرن ميونيخ، ليحقق بذلك البطولة الـ27 والأخيرة له مع النادي البافاري. وانتقل إلى نادي ريال مدريد وأصبح فيه أحد ركائز الدفاع.

كما جاء المدافع النمساوي ضمن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للعام 2021. والتي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين “فيفبرو”، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 17 يناير المقبل.

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23 ديسمبر، 2021 1:45 ص
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