أقعيم: أنهينا حملتنا الأمنية الأولى بنجاح وقد نستخدم الطيران في العملية الثانية

أخبارليبيا24- خاص

قال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم اليوم الخميس، أنهينا حملتنا الأمنية الأولى بنجاح وقد نستخدم الطيران في العملية الثانية.

وأضاف أقعيم في مؤتمر صحفي ننصح الشباب عن طريق عقلائهم بعدم محاولة عرقلة الحملة بأي شكل من الأشكال.

وتابع :”سيكون ردنا قويًا وقاسيًا على كل من يحاول عرقلتنا في حملتنا. التي طالت المجرمين والفساد بجميع أنواعه في طبرق وما جاورها”.

وأكد بالقول :”سوف نعتبر كل مهرب وبائع للخمور والحبوب والمخدرات في قائمة الإرهابيين وسيتم إيداعه في السجن”.

وأفاد وكيل الوزارة :”أنهينا المرحلة الأولى بنجاح يصل إلى 85% والمرحلة الثانية ستكون أشد قسوة ولن نتهاون مع أي مجرم”.

ولفت أقعيم :”كل من يستعمل ضدنا السلاح سنرد عليه بسلاح أقوى وقد نصل إلى استخدام الطيران العمودي فنحن جاهزون”.

وأوضح :”سنضرب المهربين وتجار البشر في مقتل وسوف نستهدف أي منزل أو مزرعة أو وكر لبيع الحبوب والخمور”.

وقال وكيل الوزارة :”ستكون ملاحقتنا لهم قوية وسنضرب بيد من حديد وسوف ننهي الفساد في أي مكان حتى نطهره لنحمي أبنائنا ووطننا”.

وأضاف :”قبضنا على عدد كبير من المجرمين والمهربين وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لمحاكمتهم ليطبق القانون على أي مخالف”.

وأشار أقعيم إلى أنهم وصلوا إلى دروب الصحراء لملاحقة المجرمين، مؤكدًا أنهم لن يتوقفوا حتى يتم القضاء عليهم وإحالتهم للقانون.