نورلاند يحث على تهدئة الوضع الأمني المتوتر في طرابلس

أخبار ليبيا 24

حث المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس.

وشجع نورلاند وفق بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا على الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا.

وقال نورلاند في بيان، اليوم الأربعاء، “الآن ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم”.

وجدد السفير الأمريكي دعوة البعثة الأممية إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف.

والاثنين سيطرت حالة من الذعر على سكان المناطق الجنوبية في العاصمة طرابلس، مع ظهور مسلحين بشكل مكثف في الشوارع.. في تحرك جاء قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وكشفت مصادر وشهود عيان، صباح الثلاثاء، عن انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة.