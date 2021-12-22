صحف عالمية : مخاوف من عودة العنف في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الأربعاء، عددا من أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية والعربية .. وجاء في مقدمتها آخر تطورات الشأن الليبي.

بعد أن حذرت تقارير من أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة .. قد يؤدي إلى عودة العنف من جديد ويتسبب في فراغ سياسي كبير.

خطر العودة إلى العنف

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إنه من المرجح أن تؤجل الانتخابات الليبية التي طال انتظارها، والمقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري .. معتبرة أن هذا التأجيل قد يثير احتمال انزلاق الدولة مرة أخرى إلى التشرذم والعنف، اللذين ميزا العقد الماضي، منذ الإطاحة بمعمر القذافي .

وأضافت الصحيفة أنه رغم عدم الإعلان رسميا عن تغيير في الخطط ..فقد أقر مسؤولون حكوميون وناخبون على حد سواء بأن التصويت المقرر يوم الجمعة المقبل ”سيكون مستحيلا“.

والبدء في بناء الميليشيات

وتابعت الصحيفة في تحليل لها ”إن السؤال الآن ليس فقط متى يمكن إجراء التصويت .. ولكن ما إذا كانت الانتخابات المؤجلة ستكون أقل هشاشة، ومن سيسيطر على ليبيا في غضون ذلك؟.. ويرى محللون أنه سيكون هناك صراع بالتأكيد يمكن أن يتحول إلى حرب أوسع“.

وأردفت ”ينظر إلى انتخاب رئيس جديد على أنه المفتاح لبدء طرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم على مدى السنوات الماضية لشن صراعات أهلية .. والبدء في بناء الميليشيات الليبية المتعددة في جيش وطني واحد، وإعادة توحيد المؤسسات الحكومية التي تقسمت“.

أعمال عنف

واستطردت ”لم تتحقق التوقعات بحدوث أعمال عنف واسعة النطاق حول الانتخابات حتى الآن .. رغم أن الميليشيات في العاصمة طرابلس حاصرت الأسبوع الماضي المباني الحكومية، واندلعت الاشتباكات في الجنوب .. وأغلق مقاتلو الميليشيات خطي أنابيب نفطيين رئيسين يوم الاثنين الماضي؛ ما أثر على إنتاج النفط“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء الدوليون ربما لا يزالون قادرين على إنقاذ الانتخابات بتأجيل طفيف لمدة شهر أو نحو ذلك .. لكن محللين ودبلوماسيين يقرون بأن التوجه الدولي نحو انتخابات الـ24 من ديسمبر قد أغفل القضايا الحاسمة، وهو أمر قد يؤدي في النهاية إلى إفشال عملية التصويت.

وأوضحت في تحليلها ”حتى لو تم المضي قدما في الانتخابات، لم تكن هناك فرصة كبيرة على الإطلاق في أن يتمكن زعيم منتخب واحد من علاج جميع العلل في ليبيا، إذ يرى المحللون أنه يجب حل بعض القضايا الأساسية في البلاد أولا لتمكين الرئيس المنتخب حديثا من العمل بفاعلية“.

فراغ سياسي يلوح في الأفق

في سياق متصل، قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن المجتمع الدولي يسعى جاهدا لإدارة تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.. مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الفراغ السياسي الذي يلوح في الأفق إلى تجدد العنف والفوضى الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذيرها من أن التطورات التي شهدتها طرابلس في الفترة الأخيرة ”لا تبشر بالخير للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة“.. معتبرة أن ”التعبئة الحالية للقوات التابعة لجماعات مختلفة تخلق توترات وتزيد من مخاطر الاشتباكات التي يمكن أن تتحول إلى صراع“.

داعية إلى ضرورة حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة من خلال الحوار وليس العنف.

مسؤولية مجلس النواب

وأوضحت ”الغارديان“ أن الخلاف بين هيئتين ليبيتين حول ”مسؤولية التأجيل“ أدى إلى تأجيل الإعلان عن ذلك حتى الآن .. مضيفة ”تقول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي الهيئة الفنية المشرفة على التصويت، إنه من مسؤولية مجلس النواب إصدار الإعلان، لكن المجلس يرفض الاجتماع على الأقل إلى ما بعد يوم الانتخابات.. ودعا بعض أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة، زاعمين أن تفويض الحكومة المؤقتة، التي تم تشكيلها في فبراير لنقل البلاد إلى الانتخابات، قد انتهى“.

واختتمت ”الغارديان“ تقريرها بالقول ”لم يتم حل أي من القضايا الجوهرية المتعلقة بالشروط الضرورية لإجراء الانتخابات بشكل كامل، بما في ذلك الإطار القانوني المتفق عليه، والضوابط والتوازنات الدستورية على الرئيس الحاكم، ومعايير الأهلية لفحص المرشحين .. ونتيجة لذلك، أصبح من المرجح بشكل متزايد أن تؤدي الانتخابات إلى نتيجة متنازع عليها، وقد يكون هذا كارثيا“.