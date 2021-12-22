تشكيل لجنة نيابية لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

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أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

وشكلت اللجنة المتكونة من 10 أعضاء عقب تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها المحدد.

ويترأس اللجنة النيابية، نصر الدين مهني غباشي مفتاح، وبعضوية عبدالسلام عبدالله محمد نصية.

كما تضم مصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد السنوسي العريبي.

وتضم مفتاح عيسى الكرتيجي، ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر، خالد علي محمد الأسطى، وسليمان محمد محمد الفقيه، والمبروك عبدالله منصور الكبير.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.