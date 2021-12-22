مجتمع| آراء متابعينا حول الأسباب التي توصل الإنسان إلى الكذب وتزوير الشهادات

أخبارليبيا24- مجتمع

يتعمد البعض إلى اتخاذ طرق ملتوية للوصول إلى مبتغاهم عن طريق تزوير المستندات الرسمية سواء عقود أو أوراق ثبوتية إضافة إلى الشهادات العلمية.

مؤخرًا انتشرت أخبار على مواقع عدة تفيد بتزوير مرشح الانتخابات الرئاسية عبدالحميد الدبيبة لشهادات تقدم بها ضمن المستندات المطلوبة في ملف ترشحه.

استهجن هذا الفعل الكثير من المسؤولين والمتابعين والمواطنين، واعتبروه تصرفًا مشينًا لايجوز ارتكابه ولا الإقدان عليه.

وتساءلنا نحن “أخبارليبيا24” حول الأسباب التي توصل الإنسان إلى الكذب وتزوير شهاداته لمتابعينا لمعرفة رأيهم في دوافع ذلك.

وكانت البداية مع Fthi Alshipli الذي قال :”غير الدبيبة؟، أكثر من نصف الشعب اليبي شهايدهم مزورة وإلي اليوم وعدي شوف نتايج الشهادة غير منطقي غير الدبيبة فضح روحه في الانتخابات بس”.

وتابع Alshipli :”عدو ديرو امتحان للي ماسكين المناصب العليا في الدولة كان نجحوا منهم 100 بمافيهم قطاع التعليم والخريجين من سنة 90 إلى اليوم يبقى عندكم أمل حتى 2‎%‎ تبنو دولة وإلى الأمام والجهل مستمر إلى ما لا نهاية”.

ويرى Anasr Adhbi أن :”القصة ليست فى الشهادات لأنها ورقة تمنح، بل فيما يحمله العقل، هناك من لديهم شهادات عليا ولكنهم متخلفون اجتماعيا مافائدتها والبعض أعطاهم االله الحكمة من غير دراسة، مثل الحمار يحمل أسفارًا”.

ويقول متهكمًا Ali Mohamed :”كان في المعهد الصناعي لحام مراميط هههه”.

فيما يقول Osama ALqdery :”لما يكون النظام فاسد أكيد حايجتهد الفاسدين في نيل المناصب وإن تطلب المنصب تزوير شهادة هدا مختصر أيام سلطة الشعب والنظام الجماهيري”.

ويؤكد يونس الحراري :”الطمع وموت الضمير وحب السلطة”.

وتعتقد Mas Mas أن :”هذا راجل ناجح حتى بدون شهادة ماهو حكمنا القذافي ٤٢ سنه ياريت غير خدم البلاد لكن الدبيبه ربى يبارك فيه فرح الناس رغم تعمد إفشال حكومته بعدم اعتماد الميزانية رغم هذا كله قام بمنجزات ومشاريع وفرح الشعب ربى يحفظه”.

وتعلن Zahra Zahra :”الدبيبة فقط طز في الشهادات”، ويرى أحمد الراقي أن السبب :”التكالب على المال الحرام”.

يقول آدم آدم :”حتى لو فرضنا أنه مش مكمل قرايته لكن طلع أفضل من ناس ترأسوا البلد ولديهم شهادات عليا وجرو البلد إلى مشاكل والدبيبة أحياها بعد أن عمها الخراب..شكرا الدبيبة”.

ويرى أبو كرم أن السبب هو :”الشعور بنقص وتعويض الفشل”، ويقول Mhmud Ahmed :”واحد ما يقدرش يقول كلمتين علي بعضهن شنو الشهادة اللي عنده”.

وتعتقد Layla Mohamed :”من وجهة النظر أن متعلم سرق ما خلى شي يعني الدبيبة وبس حتى شهادة مزورة راضيين بيه”.

وتقول Hade Yousef :”الشيخ زايد آل نهيان لا يحمل أي شهاده وشوفوا كيف خدم بلاده:، وتضيف طاير المساء :”كذابين هذه إشاعة مغرضة ممنهجة للتظليل والتشكيك في شعبيته في الانتخابات”.

ويرى حمودي عزالدين :”الكرسي يخليه يكذب الفلوس ياكبدي، ويؤيده في الرأي حسين علي بالقول :”الكرسي علي شانه الولد قتل بوه الغالي مش يزوروا في شهادات”.

ويعتقد سالم الشويهدى بوغلين أن السبب هو :”ضعف الشخصية لديه، فيما تقول الواثقة بالله :”الرجال أفعال ومهندس الديببية فعل بالطيبة وهذا فعل تسجل وملموس”.

وتؤكد اكتاليا اكتاليا :”المهم ما قتل ولا شرد حد ولا هجر حد من بلده وحتى لو كان أمي وجاهل هو الوحيد اللي ماصارتش حرب في وقت رئاسته وداير جهده لمعاونة الشعب حاسس بمعاناته”.

ويقول Essam Z Mousa :”عدم التسرع في الحكم على هذا الموضوع ويجب أن نأخذ هذا الموضوع من ناحية الجدية وما فيه صلاح البلاد”.

ويضيف :”حتى الآن الموضوع مجرد كلام في الإعلام ولم نشهد أي إجراءات قانونية في حق هذا الشخص المترشح، كفانا تعليق من أجل إحباط وإسقاط الأشياء المهم في حياتنا مجرد أني أنا انتصرت عليك أو أنت انتصرت علي”.

ويرى Omr M Dndna :”علي أساس المرشحين الثانيين دكاترة في الاقتصاد والعلوم السياسية، حالة”.

ويعتقد محمود الصالحين المسماري :”أن الفوضى والرشوة وراء تزوير المؤهلات العلمية

ويقول تجلهي تجلهي يا شاقي بهم الناس همك من شاقي بيه خليك في حالك خيركم متكلمتوش على السراج اللي خرب لبلاد وعطاها للفاسدين يهدروا في المال العام لمدة خمس سنوات وإلى الآن الناس تعاني، الله لا تسامحهم ملعون الراشي والمرتشي”.