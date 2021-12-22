وصول “1,178,190” جرعة من لقاح فايزر إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو وصول 1,178,190 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى طرابلس.

وقال سميو في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الشحنة وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي .. وفي انتظار أعطاء الإذن من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستخدام الشحنة، فور الإفراج عليها.

وأوضح سميو، أن هذه الشحنة ستستخدم في حملة الحوامل بمختلف المراكز الصحية على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن لقاح السينوفارم متوفر بالمخازن وبالمراكز الصحية، ويتم إعطاءه إلى الفئات العمرية من 12 – 17، وللمواطنين على حد السواء.

وفي وقتًا سابق، أكد سميو، وصول أول دفعة من اللقاح في يونيو الماضي .. حيث وصلت حوالي “54.990” ألف جرعة .

تعريف باللقاح

ولقاح فايزر-بيونتيك هو لقاح مطور من قبل شركتا “فايزر” و”بيونتيك” بالتعاون معًا .. وفي وقت سابق خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة إلى أن هذا اللقاح مناسب للأطفال من 12 عاما فما فوق.

وأكدأنه تم سحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة .. لافتًا إلى أن الإعلان عن صلاحيتها للاستعمال سيكون بعد ظهور نتيجة العينات.

كما أكد سميو، أن حملة التلقيح ضد كورونا مستمرة في جميع المراكز الصحية بمختلف المدن والمناطق.

وقال، إن نحو 372.281 شخصًا تلقوا اللقاح منذ بدء انطلاق الحملة في 17 أبريل الماضي.

وأضاف سميو، أن عدد المسجلين بمنظومة الحملة الوطنية للتلقيح، بلغ حتى الآن 900 ألف شخص .. بينهم 107 آلاف شخص تحت سن الـ 18 عامًا، وهم في الوقت الحالي غير مستهدفين.

الشحنة الموردة

وأفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في شهر نوفمبر الماضي عن شحنة لقاح كورونا نوع “فايزر”.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات لـ”أخبارليبيا24″إنه تم الإفراج عن الشحنة التي وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي الأيام الماضية.

وأضاف الزيات أن الشحنة الموردة إلى ليبيا يبلغ عددها 234 ألف جرعة، تم تورديها عبر منظومة كوفاكس.

وأوضح أن الشحنة خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام، أن النتائج اظهرت بأنها مطابقة للمواصفات، ويسمح باستهلاكها بشرياً.