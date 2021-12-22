رسو ناقلة على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي إلى الصين

22 ديسمبر، 2021 10:33 م
0
رسو الناقلة النفطية (فراتيرتي) بميناء الحريقة النفطي في ليبيا
رسو الناقلة النفطية (فراتيرتي) بميناء الحريقة النفطي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء يوم الأربعاء الناقلة النفطية (فراتيرتي) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا24، إن إنتاج المُستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 176 ألف برميل. وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة. وهذا أقل من المعدل الطبيعي الذي يتجاوز 200 ألف برميل يومي.

وعزا المصدر، الانخفاض في الإنتاج إلى وجود مشاكل بالكهرباء في المجمعات التابعة الحقول النفطية.

الوسوم
22 ديسمبر، 2021 10:33 م
0

مقالات ذات صلة

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران

نادية عمران: مفوضية الانتخابات أصبحت جزءًا من الأزمة الليبية

22 ديسمبر، 2021 10:17 م
التشكيلات الأمنية

تعرف على تابعية التشكيلات الأمنية التي تغلق طرقات طرابلس

22 ديسمبر، 2021 9:01 م
عبدالباسط سميو

وصول “1,178,190” جرعة من لقاح فايزر إلى طرابلس

22 ديسمبر، 2021 8:50 م
مخاوف من عودة العنف في ليبيا

صحف عالمية : مخاوف من عودة العنف في ليبيا

22 ديسمبر، 2021 6:07 م
زر الذهاب إلى الأعلى