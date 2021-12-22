استطلاع | خيار تأجيل الانتخابات يلوح في الأفق ومساع أممية للإنقاذ

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

بات تأجيل الانتخابات في ليبيا أصبح أمرا واقعا في ظل الحديث عن السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة الحالية .. قبل انتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر الجاري والابتعاد عن شبح الفراغ الحكومي التنفيذي.

وفي حين تبذل الأمم المتحدة مساعيا مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية قبل فشلها برمتها .. تتواصل الأطراف الفاعلة في العملية السياسية لإيجاد مخرج يرضي مختلف الأطراف والمحافظة على الالتزام بالانتخابات حين تتوفر الظروف الملائمة لإجرائها.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع “بعد المطالبة بامتثال رئيس مفوضية الانتخابات لجلسة مساءلة بالبرلمان، واتهامات بتجاوز قانون الانتخاب.. هل ينجح مجلس النواب في إنقاذ العملية الانتخابية؟

-ينجح في إنقاذ العملية الانتخابية.

-يستمر تجاوز قانون الانتخابات.

-غير ذلك.

الرأي العام:

أغلب المصوتين يؤكدون على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها 24 ديسمبر 2021 .

فيما يرى أقلية المشاركين تأجيل الانتخابات لبقاء الدبيبة في سدة الحكم نظرًا لأنهم مستفيدين من الوضع الحالي .

آراء المشاركين في الاستطلاع:

وقال “Libya Watny” للاسف لا، لأن المدة قريبة ولم تعلن الأسماء حتى الآن، ولن يتم التعرف عليهم وعلى ما يريدون القيام به .. ويفترض الإذاعات والصحافة تعمل معهم حوارات .

وأكد على ضرورة وجود دستور أولا”وأخيرا”حتى نتعرف على اسم الدولة وطبيعة الحكم وكم المدة لكل رئيس.

ذكر “فوزي كرير” أن الشعب الليبي العظيم قال كلمته ووعده فى سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

ومن جهته، أوضح “باسط يوسف العبيدي” أن التأجيل سيكون إجباري ولكن لمدة لاتتجاوز أسبوعين، حسب قوله .

وأضاف “شكري القطوس” أن الانتخابات لن تجري أبدًا الوقت المتبقي ليس كافي للمفوضية لمراجعة ملفات المرشحين والتأكد من شهاداتهم العلمية .

فاطمة الزهراء، أجابت لا، “لأن سيف القذافي مرشح للانتخابات ركبلهم الرعايش ماعرفو شن يديرو معاه” .

وتابعت فاطمة الزهراء “لأن بأفعالهم الغشاشة طيرو نية الانتخاب من الشعب ” .