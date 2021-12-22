بوالخطابية : نؤيد الحملة القائمة حاليا في طبرق ضد السلبيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تأييده للحملة القائمة حاليا في المدينة ضد السلبيات.

وأكد بوالخطابية عقب اجتماعه مع المجتمع المدني في طبرق الثلاثاء بخصوص الحملة الأمنية أن هذه الحملة ضد تجار الهجرة وتجار الحبوب والخمور بالمنطقة.

واضاف رئيس المجلس التسييري طبرق أن مؤسسات المجتمع المدني لديها بعض الملاحظات سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

يشار إلى أن قوة أمنية كبيرة يقودها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية. وبرفقة عدد من مدراء الأمن قد انطلقت أعمالها في طبرق وعدد من المناطق.

وقامت هذه القوة من خلال الحملة التي لاقت استحسان سكان المنطقة بمداهمة أوكار الهجرة والحبوب والخمور وهدم وإزالة هذه الأوكار.