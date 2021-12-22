“بايدن” يوجه رسالة خطية لـ “المنفي”.. ماذا جاء فيها؟

أخبار ليبيا 24

بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، هنئه من خلالها بعيد الاستقلال .

وذلك وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، اليوم الاثنين.

هنأ “بايدن”، “المنفي”، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وأعرب بايدن خلال الرسالة عن تهانيه بهذه المناسبة، نيابة عن الشعب الأمريكي.

مؤكداً وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.