المنفي يبحث مع وليامز تطورات الوضع السياسي في ليبيا

22 ديسمبر، 2021 3:23 م
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العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي استعرض اللقاء مشاورات وليامز مع الأطراف السياسية المختلفة.

وذلك بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وناقش الاجتماع الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد.

وأكد المنفي، على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.

مؤكدا العمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

 وأشاد المنفي في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.

22 ديسمبر، 2021 3:23 م
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