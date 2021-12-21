معيتيق وباشاغا يصلان إلى بنغازي 

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وصل اليوم الثلاثاء المترشحين للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق وفتحي باشا إلى مدينة بنغازي عبر مطار بنينا.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة وعدد من النواب ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، في استقبال معيتيق وباشاغا عقب وصولهم. ⁧‫

وكشف ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية. توفيق الشهيبي، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع كبير في بنغازي يضم مترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وقال الشهيبي، في تغريدة على تويتر. إن الاجتماع سيضم المترشحين، عثمان عبد الجليل والعارف النايض وخليفة حفتر والشريف الوافي وعاشور شوايل وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق والفضيل الأمين ومحمد المنتصر وعبد المجيد سيف النصر وغيرهم.