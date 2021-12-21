في كلمته عقب وصوله..باشاغا يعلق على زيارته بنغازي

21 ديسمبر، 2021 3:56 م
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وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا
وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا

أخبارليبيا24

قال المترشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشا اليوم الثلاثاء حين كنا نسافر خارج ليبيا إلى دول عديدة ولا نسطتيع السفر إلى بنغازي والمنطقة الجنوبية نحزن.

وتابع  باشاغا في كلمته عقب وصوله إلى مدينة بنغازي :”كنا نخجل لأننا نسافر إلى دول أخرى ولا نستطيع السفر إلى مدينة بنغازي أو إلى المنطقة الجنوبية هذا شيء مخجل”.

وأضاف :في حملتي الانتخابية كان لدي زيارات لعدد من الدول تم ألغيتها لأنني قررت إما أن بلادي أولى بهذه الزيارات”.

وتابع المترشح الرئاسي :”لابد من كسر الحاجز الأخير ونحن سعداء لكوننا هنا في بنغازي ولابد من توحيد ليبيا لابد من نهضتها ولابد من أن يعود الأمن والأمان”.

ولفت باشاغا إلى أن كل هذا يتطلب مشاركة الليبيين وإذا لم تتم الشاركة من كل الليبيين لا نستطيع أن نؤسس الدولة ولا تستطيع أن نؤسس وطن”.

21 ديسمبر، 2021 3:56 م
23

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