توتر في طرابلس .. حشود عسكرية في الشوارع وإغلاق المؤسسات التعليمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حالة من الذعر سيطرت على سكان المناطق الجنوبية في العاصمة طرابلس، مع ظهور مسلحين بشكل مكثف في الشوارع .. في تحرك جاء قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وكشفت مصادر وشهود عيان، صباح الثلاثاء، عن انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة .. كما شوهدت دبابة تغلق مفترق الطرق، فيما ازدحم المواطنين أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ.

إيقاف الدراسة

أعلنت مؤسسات تعليمية في طرابلس، عن إيقاف الدراسة بشكل مؤقت، وذلك بعد انتشار مظاهر مسلحة وسواتر ترابية بشوارع المدينة .

وقالت جامعة طرابلس المركزية، في بيان إنه تم “إلغاء محاضرات اليوم، نظرًا لظروف أمنية ..داعية الطلاب إلى إخلاء الجامعة ومعلنة عن إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر”.

إغلاق بعض الطرق

فيما ذكرت شركة السهم للنقل العام المساهمة في بيان لها .. أن سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة قد توقف بسبب إغلاق بعض الطرق وانتشار مظاهر مسلحة فيها.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل، مقاطع فيديو وصور أظهرت انتشار مظاهر مسلحة في عدد من شوارع المنطقة فضلا عن سيارات عسكرية .. ودبابات وسواتر ترابية وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.

حالة من التوتر

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

وأضافت البعثة أن هذه التحركات تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع.

وشددت على حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار ..لا سيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة.

وأكدت أن التطورات الراهنة في طرابلس لاتتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأوضحت أن هذه التطورات من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي اكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.

وقبل أيام، توعدت ميليشيات ماتعرف باسم “لواء الصمود”، وتنشط في طرابلس، الاستحقاقَ الانتخابي قائلة: “لن تكون هناك انتخابات، و سنغلق كل المؤسسات”.

كما تحركت أفراد تلك الميليشيات ومجموعات مسلحة متحالفة معها، لمحاصرة مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

يشار إلى أن طرابلس، تخضع لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع .. وهي حقيبة بدون وزير، ووزارة الداخلية داخل الحكومة المؤقتة.