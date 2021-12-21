بنزيما يخضع للحجامة ويقول: لا شيء أكثر من الصحة

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كشف، النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، ومهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، عن خضوعه للحجامة.

وكتب بنزيما تغريدة على تويتر، قال فيها “لا شيء أكثر من الصحة” وأرفق التغريدة بصورة له بعد خضوعه للحجامة.

قصة بنزيما مع الحجامة

ويحرص بنزيما منذ فترة على إجراء الحجامة، التي تعتبر كجزء من الطب البديل ويكثر استخدامها في الدول العربية والإسلامية من بينها ليبيا.

وقد لقيت الحجامة منذ فترة رواجا في الدول الأوروبية، على الرغم من الانتقادات حولها.

كيف تجرى الحجامة

ويتم إجراء الحجامة بشكل عام عن طريق وضع أكواب على نقاط مختارة من الجلد وخلق ضغط أقل من الضغط الجوي إما عن طريق الحرارة أو الشفط.

ويتمثل الهدف من الحجامة بالوقاية من الأمراض وعلاج بعضها. وتقول عدد من التقارير إن للحجامة فوائد أبرزها علاج اضطرابات الدم مثل الأنيميا، وعلاج الصداع النصفي. وكذلك وسحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد، كما تساعد على توسيع الأوردة والشرايين، وعلاج التهاب المفاصل.