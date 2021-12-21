بعد اتفاق وليامز مع حفتر..اخليل يكشف عن اتفاق على تشكيل قائمة جديدة للحكومة 

21 ديسمبر، 2021 1:51 م
58
فرج اخليل
فرج اخليل

أخبارليبيا24 

كشف القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل، عن اتفاق على تشكيل قائمة جديدة للحكومة. 

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في ساعات متأخرة قبل فجر الثلاثاء اجتمعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ببعض الشخصيات الفاعلة المرشحة للرئاسة”. 

وأضاف القيادي :”وليامز طلبت من تلك الشخصيات الاتفاق على تشكيل قائمة جديدة للحكومة بعد اتفاقها مع المرشح الرئاسي خليفة حفتر”.  

وقال اخليل :”إن مستشارة الأمين العام قالت لهم بالحرف الواحد “اتفقوا واتركوا الباقي علي”. 

وأشار القيادي إلى أن الساعات القادمة تحدد مصير ليبيا بالكامل. وإلى غاية الآن قائمة المرشح الرئاسي عقيلة صالح متصدرة للمشهد.  

21 ديسمبر، 2021 1:51 م
58

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