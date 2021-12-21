المنفي والسيسي يتفقان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة

أخبارليبيا24

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشدد الجانبان خلال استقبال السيسي للمنفي في القاهرة على متابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور المصري الحيوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية .

وعرض االمنفي خلال اللقاء مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا.

ومن جهته، أكد السيسي دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.