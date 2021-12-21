الغرفة الأمنية سبها تباشر عملها غدا الأربعاء

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عقدت الغرفة الأمنية سبها، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، تم خلاله تم خلاله وضع خطة أمنية شاملة تباشر عملها غدا الأربعاء.

وقال للواء خالد المحجوب في إيجاز صحفي، مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي. فد شكلت الغرفة برئاسة آمر المنطقة وبعضوية كافة الأجهزة الأمنية وآمري الوحدات العسكرية القتالية .

وأوضح الإيجاز الصحفي، أن مهمة الخطة محاربة انتشار السلاح وإخلاء المقرات من أي تواجد مسلح غير شرعي لايتبع القيادة العامة. والقضاء على الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة كتهريب الوقود والظواهر السلبية. من انتشار السيارات المعتمة وغيرها من الظواهر التي تؤثر على أمن الوطن والمواطن.

حالة من الذعر سيطرت على سكان المناطق الجنوبية في العاصمة طرابلس، مع ظهور مسلحين بشكل مكثف في الشوارع .. في تحرك جاء قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وكشفت مصادر وشهود عيان، صباح الثلاثاء، عن انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة .. كما شوهدت دبابة تغلق مفترق الطرق، فيما ازدحم المواطنين أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ.

أعلنت مؤسسات تعليمية في طرابلس، عن إيقاف الدراسة بشكل مؤقت، وذلك بعد انتشار مظاهر مسلحة وسواتر ترابية بشوارع المدينة .

وقالت جامعة طرابلس المركزية، في بيان إنه تم “إلغاء محاضرات اليوم، نظرًا لظروف أمنية ..داعية الطلاب إلى إخلاء الجامعة ومعلنة عن إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر”.

فيما ذكرت شركة السهم للنقل العام المساهمة في بيان لها .. أن سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة قد توقف بسبب إغلاق بعض الطرق وانتشار مظاهر مسلحة فيها.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل، مقاطع فيديو وصور أظهرت انتشار مظاهر مسلحة في عدد من شوارع المنطقة فضلا عن سيارات عسكرية .. ودبابات وسواتر ترابية وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.