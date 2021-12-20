نورلاند يبحث مع وليامز توحيد الجهود لدعم الانتخابات الليبية

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بحث المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز. آليات توحيد جهود الولايات المتحدة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات.

جاء ذلك اليوم الأثنين وبحسب بيان السفارة الأمريكية على الفيس بوك على هانش زيارته إلى طرابلس. لعقد اجتماعات مع التركيز على تقديم الدعم للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. واستنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع:” نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم، ونحن لا ندعم أي مرشح معين، لكننا ندعم العملية.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية. حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا”.

وقدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية. السفير دانيال روبنشتاين، عرضا توضيحيا لكيفية عمل مركز الاقتراع يوم الانتخابات.

في حين أشار البيان، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية تدعم الدور التقني للمفوضية. في ضمان مشاركة الناخبين، بما في ذلك مشاركة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.