متحور فيروس كورونا أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم

حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وأضاف فاوتشي لشبكة “سي ان ان”، أن “هذا الفيروس غير عادي”، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمناً و”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

كما صرح لقناة “إيه بي سي”، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا”، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

ينتشر حول العالم

وتابع “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وقال فاوتشي لشبكة “إن بي سي” إن الفيروس “ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا”.

يشار إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السيناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020، على تويتر الأحد، أنهما مصابان بكوفيد، وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة، لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحور أوميكرون.

ذكر أن الجائحة أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس جو بايدن الأمة الثلاثاء بشأن تطورات الجائحة في وقت تقوم إدارته بحملة جادة دعما للتطعيم.