المؤسسة الوطنية تُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز

20 ديسمبر، 2021 10:05 م
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شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبحسب القرار رقم (1168) لسنة 2021، يترأس مجلس الإدارة الجديد عبدالله إبراهيم شويقي.

وبعضوية كل من خالد جبالي محمد عيد ومحمد محمد علي الفنتري وعبدالسلام علي الجابري وإبراهيم عمر مفتاح فنوش.

وأخطر صنع الله في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام.

 وسيكون التسليم بين مجلس الإدارة السابق والجديد يوم 23 ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بمرسى البريقة.

وتضم اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التسليم والاستلام، كل من صلاح عبدالكريم فرج وعبدالعزيز بوحويش وخالد عبدالهادي الخفيفي.

 على أن يكون لها الحق في التنسيق عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عملية التسليم والاستلام.

وتوثيق العملية بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.  

20 ديسمبر، 2021 10:05 م
16

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