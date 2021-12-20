زواج الأخ من أرملة أخيه.. هل هو زواج ناجح أم هناك أطراف متضررة؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

هل زواج الرجل من أرملة أخيه سلوك صحي يتوفر فيه البعد الإنساني والعاطفي والأسري؟ أم له تداعياته النفسية على الرجل والمرأة والأطفال.

ويتساءل البعض هل سيكون الزواج ناجحاً وسعيداً وتتوفر فيه مقومات تكوين بيت أسري سعيد يعيش أفراده بشكل سوي؟.

أم أن هناك أطراف متضررة تسوء أحوالها النفسية والحياتية كزوجة الشقيق وأولاده إذا كان متزوجاً من قبل؟.

هذا النوع من الزواج يحدث بالفعل وبكثرة عند معظم الأسر الليبية، اذ يُصر والد المتوفى على أن يضع أولاد ابنه تحت مظلة العائلة فيجبر أحد أولاده بالزواج من زوجة أخيه حتى لو كان متزوجاً.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول ظاهرة الزواج من زوجة الأخ المتوفى.

فكان السؤال: “شن رايكم في زواج الأخ من أرملة اخوه لغرض تربية الأولاد والحفاظ علي رابطة الأسرة؟”.

تخلف

” Soma Elmajbre” من الشابات المعارضات لهذه الظاهرة بشدة مؤكدة أن ذلك تخلف خاصة وإن كان شقيق الزوج يصغر زوجة شقيقه في السن.

الزواج ليس تضحية

وكان “محمد محمد” يرى أن الشاب لا يجب أن يُضحي بسعادته من أجل باقي الأسرة، مشيرا أن شقيق الزوج يمكن أن يقدم المساعدة المادية والقيام بالواجبات تجاه أبناء شقيقه المتوفى كصلة رحم.

ورأى أيضا أنه إذا كان هناك ميول أو انجذاب لزوجة الأخ وفيها الصفات التي تمكنه من الزواج منها فليتزوجها عن طيب خاطر لا لمجرد التضحية.

كفالة اليتيم

بينما كان رأي “Happy Daffodils” مخالفا حيث رأت أن شقيق المتوفي إن كان متزوجا لابد أن يوفر الحياة الكريمة لأطفاله ويمكن للإنسان أن يكفل الأيتام دون أن يتزوج من أم الأيتام.

لا داعي إلى الالتفات إلى رأي الناس

أما المشاركة “تجلهي تجلهي” ترى أنه رأي سليم إذا كانت الأرملة موافقة على الزواج وسيكون لشقيق المتوفى الأجر والثواب.

ووافقها في الرأي ذاته المشارك “أبو الأمين” حيث أكد أن الشرع يجيز ذلك الزواج ولا داعي إلى الالتفات إلى رأي الناس حيث منهم الرافضين ومنهم الموافقين على هذه الزيجات.

الشرع يجيز الزواج

بينما اقتصرت مشاركة “Tahir Vvib” على أنه أكد أن هناك ناحية إيجابية وأخرى سلبية في الزواج من أرملة الأخ دون أن يوضح السلبيات والإيجابيات فيها.

وتقول “Amal Alkaby”: “من الأحسن أن يربي الشقيق أبناء أخيه المتوفى من خلال الزواج بأرملة شقيقه حتى لا يأتي زوج غريب وتكون تربية الأبناء تربية فاشلة”.

ويقول المشارك “صاحب الحق” : “الزواج بزوجة الشقيق المتوفى تعود للقناعة الشخصية ولا يهم رأي الناس فيها، خاصة وأن الشرع يجيز ذلك”.