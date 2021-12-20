تخابر مع “حزب الله”.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر

أخبار ليبيا 24

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، “محمود عزت” .. وذلك ضمن قضية تتهم فيها قيادات بالجماعة بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني.

وسائل إعلام مصرية، قالت إن المحكمة قضت، بمعاقبة “محمود عزت” بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية .. بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي”.

يشار إلى أن محكمة مصرية، كانت أصدرت في منتصف شهر نوفمبر الماضي .. أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد ضد 6 متهمين بالانضمام لـ”إحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان .. التي تصنفها مصر جماعة إرهابية”.

وذكرت تقارير صحفية حينها، أن “النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء إحدى مجموعات “الخلايا العنقودية المسلحة”، للمحاكمة الجنائية إرهاب”، مشيرة إلى أنه “تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات”.