الشريف الوافي: تأجيل الانتخابات أمر لامفر منه

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أكد المترشح الرئاسي الشريف الوافي، أن تأجيل الانتخابات أصبح أمر واقع لا مفر منه بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

واوضح الوافي اليوم الاثنين في بيان على صفحته أن ذلك قد يفضي لانهيار خارطة الطريق، وعودة العنف والاقتتال وانقسام البلاد.

وحمل الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، مسؤولية أي انهيار لخارطة الطريق، ودخول البلاد في الفوضى، نتيجة عرقلة الانتخابات.

وأشار إلى أن على على مجلس النواب تدارك أزمة تأجيل الانتخابات، عن طريق تعديل القوانين ذات الاختصاص. أو إصدار تشريعات جديدة قد تتطلبها المرحلة.

ونوه على حكومة الوحدة الوطنية عدم اتخاذ أي قرارات تتخطى مهامها حكومة تسيير أعمال، وعليها توفير الدعم لمفوضية الانتخابات. لاستمرار نهجها في الحيادية، وعدم انحيازها لأي توجه سياسي”.

من جهة أخرى أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن انبهاره باستعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات.

وأجرى نورلاند زيارة إلى مركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. والمدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، روبنشتاين.

وأكد نورلاند استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

كما قال نورلاند، “وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.